La Juventus guarda ai giovani per rinforzare l’Under 23 e dare ad Allegri un futuro campione: Paratici si muove per Melegoni

I cattivi risultati dell’Under 23 della Juventus impongono agli uomini mercato della Continassa di agire in fretta prima che il progetto della seconda squadra diventi fallimentare. Secondo calciomercato.com, per rinforzare il gruppo di Zironelli e dare anche ad Allegri la possibilità di testare da vicino uno dei migliori prospetti italiani, a centrocampo, la coppia Paratici-Cherubini è pronta ad acquistare Melegoni. Il ragazzo, classe ’99, è dell’Atalanta, ma attualmente si trova in prestito al Pescara, dove però ha totalizzato solo due presenze. Melegoni accoglierebbe con piacere questa possibilità e, visti i rapporti ottimi tra Atalanta e Juventus, la trattativa non si rivelerà complicata. Potrebbe arrivare a gennaio e i bianconeri avrebbero un diritto di riscatto a fine stagione.