Miralem Pjanic si è incontrato con Fali Ramadani, suo nuovo agente – 18 luglio, ore 23,30

Come rivelato da Sky Sport, nel ristorante milanese dove è stato intercettato questa sera Miralem Pjanic, il giocatore si è incontrato con il suo nuovo agente, Fali Ramadani. Un’importante novità per il giocatore bosniaco che all’uscita dal locale non ha risposto alle domande sulla sua permanenza alla Juventus: indizi per un futuro lontano dal club bianconero?

Miralem Pjanic e il futuro ancora in bilico tra Juventus e sirene estere: il giocatore sorvola le domande dei cronisti

Miralem Pjanic e un futuro ancora da decidere. Il centrocampista bosniaco è da tempo tra i nomi in uscita dalla Juventus, club in cui non è certo che militerà anche nella prossima stagione. Il giocatore, dal canto suo, non sembra volersi sbilanciare riguardo le voci di calciomercato che lo riguardano; questa sera, intercettato all’uscita da un ristorante a Milano, ha commentato l’arrivo di Cristiano Ronaldo in bianconero, pur sorvolando le domande sul suo futuro alla Juve: «Cristiano Ronaldo è un grande colpo, un grande giocatore» le parole raccolte da Sky Sport, mentre alla domanda postagli sulla sua permanenza in bianconero il bosniaco non ha risposto salutando cordialmente: «Buona serata».