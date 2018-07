Il nome di Miralem Pjanic, ultimamente, è inflazionato in Spagna: stavolta, dopo il Barcellona, i rumors di mercato riguardano il Real Madrid

Un intermediario di mercato, stando a quanto si legge sul portale spagnolo Ok Diario avrebbe contattato i dirigenti del Real Madrid per capire se il passato interesse nei confronti di Pjanic trova riscontro ancora oggi, offrendo di fatto il bosniaco ai blancos. Dopo l’acquisto di Cristiano Ronaldo, la Juventus avrebbe bisogno ora di vendere e quello del centrocampista è uno dei nomi da qui si può monetizzare maggiormente. Miralem potrebbe rappresentare un’alternativa di garanzia a Luka Modric, a maggior ragione se Mateo Kovacic dovesse andar via.

Resta da capire Lopetegui come imposterà tatticamente il suo nuovo Real Madrid ma se dovesse conservare il centrocampo a 3, con Casemiro riferimento centrale, ecco che Pjanic potrebbe ritornare nell’originario ruolo di mezz’ala creativa. Ma ci sarà, eventualmente, tempo dopo per affrontare queste disamine tattiche. Nel mentre cerchiamo di capire i contorni economici della trattativa. Il valore di mercato del calciatore della Juventus si aggira sui 65 milioni di euro, ma il Real non avrebbe alcuna intenzione di spendere una cifra così alta per un calciatore che ha già compiuto 28 anni e quindi spera di acquistarne il cartellino per meno di 60.