La Juventus è rimasta folgorata dal talento di Gedson Fernandes: il suo contratto con il Benfica ha una clausola da 120 milioni

La Juventus, martedì sera, ha inviato un osservatore per vedere da vicino la prestazione del terzino del Benfica, Grimaldo. Secondo calciomercato.com, i bianconeri dopo la partita a Monaco di Baviera, tra Bayern e Benfica, è rimasta folgorata dal talento di Gedson Fernandes: poco dopo essere entrato nella ripresa, infatti, il portoghese ha subito segnato il gol della bandiera. Si tratta di un centrocampista che deve ancora compiere 20 anni, ma per cui i paragoni non mancano. In tanti lo hanno già accostato a Pogba, visto il fisico e le capacità tecniche. Il Benfica comunque non se lo lascerà scappare facilmente: il giovane ha un contratto che lo lega fino al 2023 e ha una clausola rescissoria da 120 milioni.