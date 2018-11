Il centrocampista della Juventus, Stefano Sturaro, potrebbe ritornare alla base già a gennaio: lo Sporting non lo aspetta ulteriormente

Stefano Sturaro aveva lasciato la Juventus quest’estate per passare ai Leoes dello Sporting Lisbona con la formula del prestito annuale. Tuttavia, il calciatore della Juve potrebbe non vedere mai il campo. Infatti, secondo le ultime indiscrezioni che arrivano dal Portogallo e dalla rivista A Bola, lo Sporting starebbe pensando di interrompere il prestito già nella prossima finestra di mercato invernale.

Il motivo? Le sue condizioni fisiche non migliorano a causa del problema al tendine che ha rimediato una volta approdato in Portogallo e che lo ha portato all’operazione. Il calciatore si trova attualmente in Italia per la riabilitazione e il rientro sembra slittare ulteriormente. Insomma una situazione ingestibile per il club lusitano che ad oggi vorrebbe totalmente privarsi di un calciatore inutilizzato.