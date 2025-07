Calciomercato Juventus: Weah verso il Marsiglia. Formula e altri dettagli sul trasferimento ormai probabile dell’esterno americano

Il futuro di Timothy Weah sembra essere lontano da Torino. Secondo le ultime indiscrezioni di Fabrizio Romano, l’Olympique Marsiglia è in trattativa avanzata con la Juventus per assicurarsi le prestazioni dell’esterno statunitense. La negoziazione, che prosegue da giugno, ha subito un’accelerazione decisiva nelle ultime ore, portando i due club a un passo dalla chiusura dell’affare.

Il punto di partenza fondamentale è la volontà del giocatore: Weah ha già trovato un accordo di massima con il club francese e ha espresso il desiderio di trasferirsi all’OM, dove vedrebbe maggiori opportunità di giocare con continuità e un ruolo centrale nel progetto tecnico. Questo accordo ha spianato la strada alla dirigenza marsigliese, che ora sta definendo i dettagli dell’operazione con la Juventus.

La formula sulla quale si sta lavorando è quella del prestito con obbligo di riscatto. Le parti stanno ancora discutendo l’esatta cifra del trasferimento e le condizioni che renderanno l’acquisto definitivo obbligatorio. La Juventus, dal canto suo, è aperta alla cessione e punta a monetizzare dall’addio del giocatore, acquistato solo un’estate fa dal Lille.

L’Olympique Marsiglia, spinto dalla necessità di rinforzare le corsie laterali con un giocatore di velocità e duttilità, ha individuato in Timothy Weah il profilo ideale. La trattativa è ormai entrata nella sua fase cruciale. Se gli ultimi dettagli sulla cifra dell’obbligo di riscatto verranno sistemati, l’annuncio ufficiale del passaggio di Weah al club di Ligue 1 potrebbe arrivare a breve, segnando una delle operazioni in uscita più importanti per il mercato della Juventus.