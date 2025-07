Calciomercato: Laporte vicino al ritorno all’Athletic Bilbao! Primi contatti con l’Al Nassr

Calciomercato: Laporte vicino al ritorno all’Athletic Bilbao! Ci sono già stati i primi contatti con l’Al Nassr, le ultime

L’Athletic Bilbao ha mosso i primi passi concreti per riportare in Spagna il difensore centrale Aymeric Laporte, classe 1994, mettendo sul tavolo una proposta verbale all’Al Nassr, attuale club del giocatore. A diffondere la notizia è stato il giornalista esperto di calciomercato Fabrizio Romano, che ha confermato il contatto attraverso i suoi canali social.

Laporte, nato in Francia ma naturalizzato spagnolo, è stato uno dei pilastri dell’Athletic Bilbao tra il 2012 e il 2018, prima di trasferirsi al Manchester City, dove si è affermato sotto la guida di Pep Guardiola vincendo numerosi titoli. Attualmente, il difensore si trova ai margini del progetto tecnico dell’Al Nassr, club saudita dove milita dal 2023, e sembra pronto a valutare nuove destinazioni.

Il club basco considera Laporte una pedina fondamentale per rafforzare il reparto arretrato in vista della stagione 2025/26. Il ritorno del difensore rappresenterebbe anche un riavvicinamento simbolico tra il giocatore e la squadra che ne ha formato le basi calcistiche.

Secondo quanto riportato, il contatto di oggi segna l’apertura ufficiale delle trattative tra le due società. Rimane però da chiarire la posizione dell’Al Nassr, sia in termini di volontà che di richieste economiche per liberare il calciatore. Da parte sua, Laporte avrebbe già espresso interesse per un ritorno in Liga, manifestando apertura nei confronti dell’Athletic.

Nel frattempo, anche la Juventus, club italiano tra i più titolati, aveva monitorato la situazione di Laporte nelle scorse settimane. Tuttavia, i bianconeri sembrano essersi defilati, concentrando gli sforzi su altri profili difensivi. Con Laporte sempre più vicino a un ritorno a Bilbao, le prossime ore potrebbero essere decisive per definire il futuro del difensore. Un’operazione che potrebbe dare nuova linfa all’Athletic in vista della prossima stagione.