Calciomercato Lazio, dal Salisburgo arriva Berisha

Calciomercato Lazio: dal RB Salisburgo è in arrivo Valon Berisha, centrocampista classe 1993 di origini kosovare

Calciomercato Lazio, altro colpo in chiusura dopo l’esterno sinistro Riza Durmisi. Dal Red Bull Salisburgo è infatti in arrivo Valon Berisha, centrocampista classe 1993 e Nazionale kosovaro. Come riportato da Sky Sport, c’è l’accordo tra il club biancoceleste e quello austriaco per la cessione del giocatore sulla base di 8 milioni. Da limare restano solo alcuni dettagli con gli agenti e il calciatore stesso, ma l’affare si dovrebbe chiudere entro pochi giorni. Berisha, nella stagione conclusa, ha affrontato la Lazio nei quarti di finale di Europa League segnando una rete nella gara d’andata giocata all’Olimpico.