Calciomercato Lazio, dalla Turchia sono sicuri, affare Muriqi ad un passo, nella giornata di oggi probabile incontro per definire i dettagli

SICURI IN TURCHIA- Secondo Corriere dello sport e come riporta Bein sport, In Turchia sono sicuri: incontro in corso tra Igli Tare e la dirigenza del Fenerbahce presso Palazzo Ciragan, hotel super lusso della città turca. Richiesta: 25 milioni di euro. I biancocelesti potrebbero chiudere a 18 più bonus.