Calciomercato Lazio, occhi su Fabbian: è il primo obiettivo di Sarri, le cifre

Le ultime sulle mosse di calciomercato della Lazio, con l’obiettivo Giovanni Fabbian del Bologna. Tutti i dettagli in merito

È una Lazio ancora in fase di studio quella che sta muovendo i primi passi verso il mercato estivo. Come riportato dal Corriere dello Sport, nelle scorse ore Maurizio Sarri ha avuto un incontro con il direttore sportivo Angelo Fabiani per analizzare sia gli aspetti organizzativi che quelli operativi del prossimo mercato. La priorità individuata dal club è il rinforzo a centrocampo, in particolare nel ruolo di mezzala sinistra.

Mentre si attende l’ufficialità del rinnovo di Matias Vecino e si valuta con attenzione il profilo di Fisayo Dele-Bashiru, il nome caldo è quello di Giovanni Fabbian del Bologna. L’Inter, che detiene una clausola di recompra da 12 milioni di euro attivabile a luglio, potrebbe lasciarlo partire, rendendo quella cifra una possibile base per l’offerta biancoceleste. Fabbian, 23 anni, ha chiuso una stagione positiva con 70 presenze, 9 gol e una Coppa Italia vinta. Costi troppo alti, invece, per Loftus-Cheek del Milan.