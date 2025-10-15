Calciomercato Lazio, assalto dalla Premier per quel giocatore: addio a gennaio?

Calciomercato Lazio: dalla Premier insistono sul nome di Gila e presto sono attese delle novità importanti in questo senso

Il calciomercato Lazio si anima attorno al nome di Mario Gila, uno dei difensori più discussi in vista della sessione invernale. Arrivato a Roma dal Real Madrid nel 2022, Gila ha dimostrato di essere un elemento affidabile e apprezzato da Maurizio Sarri, che vede in lui un giocatore capace di garantire solidità e concentrazione in difesa. Tuttavia, nonostante il buon rendimento, il futuro del difensore spagnolo alla Lazio non è ancora definito e potrebbe riservare sorprese già nei prossimi mesi.

La questione, infatti, non riguarda motivazioni tecniche, ma piuttosto strategiche ed economiche. Il contratto di Mario Gila è valido fino al 2027, ma le trattative per un eventuale rinnovo si sono complicate, lasciando la società biancoceleste davanti a una scelta importante. Con l’esigenza di rafforzare altri reparti della squadra, la Lazio potrebbe considerare la cessione del difensore come una risorsa preziosa per le proprie casse. In un momento in cui la gestione finanziaria è cruciale, vendere Gila potrebbe liberare fondi da reinvestire sul mercato.

Il valore di mercato del giocatore è in crescita e diverse squadre, soprattutto in Premier League, hanno messo gli occhi su di lui. Secondo fonti autorevoli, come il giornalista Pete O’Rourke, Chelsea e Brighton sarebbero le principali pretendenti per assicurarsi le prestazioni del difensore. Il Brighton, in particolare, aveva già manifestato interesse nella scorsa estate, quando provò a sondare il terreno a Formello senza successo. La Lazio aveva deciso di trattenere Gila per garantire profondità al reparto difensivo, ma ora la situazione potrebbe evolversi.

Con l’arrivo del calciomercato di gennaio, la società biancoceleste potrebbe valutare con attenzione eventuali offerte, soprattutto se ritenute congrue e vantaggiose. La possibile partenza di Gila rappresenterebbe una perdita importante per la Lazio, dato il contributo che il giocatore ha saputo offrire sia in campo che nello spogliatoio, grazie al suo senso tattico e alla professionalità.

Resta dunque da vedere se la Lazio deciderà di monetizzare subito o preferirà trattenere Gila fino a fine stagione per continuare a beneficiare delle sue qualità. In ogni caso, il futuro di Mario Gila sarà uno dei temi principali del calciomercato Lazio nelle prossime settimane, con tifosi e addetti ai lavori che seguono con attenzione ogni sviluppo.