Infortunio Castellanos (Sky), non ci sono buone notizie per Sarri: le condizioni dell’attaccante

Infortunio Castellanos: stop importante per l’attaccante della Lazio, quando ritornerà a disposizione del proprio tecnico. Le ultime

L’infortunio di Castellanos complica i piani della Lazio e di Maurizio Sarri. Come riportato da Sky Sport, gli esami strumentali ai quali si è sottoposto l’attaccante argentino hanno evidenziato una lesione di secondo grado al retto femorale della coscia destra, un problema muscolare che lo terrà lontano dai campi per un periodo stimato tra i 45 e i 60 giorni. Il suo rientro è previsto solo dopo la prossima sosta per le nazionali, probabilmente a fine novembre.

Come si è fatto male Castellanos

L’infortunio di Castellanos è arrivato durante la sessione di allenamento di venerdì a Formello. Nel corso della seduta, il giocatore ha avvertito un forte dolore alla coscia destra, costringendolo a interrompere immediatamente l’allenamento. L’assenza dalla rifinitura del giorno successivo aveva già fatto intuire la gravità del problema, poi confermata dagli accertamenti medici effettuati in mattinata.

Il referto parla di una lesione muscolare importante, che richiederà un periodo di assoluto riposo seguito da un programma personalizzato di riabilitazione. Lo staff medico della Lazio seguirà da vicino ogni fase del recupero, senza affrettare i tempi per evitare il rischio di ricadute. Castellanos lavorerà quotidianamente al centro sportivo di Formello, dove inizierà le terapie per tornare a disposizione il prima possibile.

Un’assenza pesante per Sarri

L’infortunio di Castellanos rappresenta un duro colpo per Sarri, che perde uno dei giocatori più in forma del reparto offensivo. Il “Taty” stava attraversando un momento positivo, con sei presenze complessive in stagione, cinque da titolare, arricchite da due gol e tre assist. Numeri che dimostrano quanto l’argentino si fosse integrato nei meccanismi offensivi della squadra, diventando un punto di riferimento nel sistema di gioco biancoceleste.

Le possibili soluzioni in attacco

Con l’assenza del centravanti argentino, Sarri dovrà ridisegnare l’attacco della Lazio. Dia tornerà a essere il riferimento principale, ma il tecnico dovrà gestire le rotazioni anche con Cancellieri e Isaksen, entrambi pronti a sfruttare l’occasione. Non è escluso che la società valuti l’idea di intervenire sul mercato di gennaio, qualora i tempi di recupero di Castellanos dovessero allungarsi.

L’infortunio di Castellanos priva la Lazio di una pedina fondamentale proprio nel momento in cui il giocatore aveva trovato fiducia e continuità. Ora l’obiettivo è recuperarlo completamente, senza correre rischi, per averlo al top nella seconda parte di stagione. LEGGI ANCHE >>> Prossimo turno Serie A 2025/2026