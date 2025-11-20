Calciomercato Lazio: Guendouzi da intoccabile a sacrificabile. Ecco la situazione attuale in vista di gennaio. Il punto

Nel Calciomercato Lazio sta prendendo forma uno dei casi più inattesi della stagione: la possibile cessione di Mattéo Guendouzi. Il centrocampista francese, arrivato come punto fermo del progetto tecnico, sta vivendo un’involuzione che lo ha trasformato da perno insostituibile a giocatore considerato sacrificabile per finanziare le operazioni in entrata.

Nelle sue prime stagioni in biancoceleste Guendouzi aveva convinto tutti. Sarri lo aveva reso elemento chiave del centrocampo, utilizzandolo con continuità e valorizzandone intensità, corsa e capacità di copertura. Anche il periodo complicato sotto Tudor era sembrato una parentesi, poi chiusa con l’arrivo di Baroni. La coppia che il francese formava con Rovella nella prima parte del 2024-25 era diventata un modello in Europa: due giocatori capaci di sostenere una squadra a fortissima trazione offensiva, spesso schierata con quattro attaccanti.

Quell’equilibrio, però, aveva un prezzo. Il contributo realizzativo quasi nullo dei due (appena un gol complessivo) aveva iniziato a pesare sulle valutazioni complessive, proprio mentre Guendouzi restava fuori dalla Nazionale da oltre cinque mesi. Il ritorno al 4-3-3, modulo in cui con Sarri era stato determinante, non è bastato a rilanciarlo. Il vero problema, come sottolineato da più fonti vicine alla squadra, è stata l’assenza di un giocatore in grado di incidere come Luis Alberto. Senza un elemento capace di sbloccare le partite con una giocata di classe, il francese è stato costretto a caricarsi sulle spalle compiti offensivi non adatti alle sue caratteristiche.

Il risultato è evidente: un solo gol nelle prime nove presenze stagionali, accompagnato da un nervosismo crescente. L’espulsione nel derby e alcuni errori sotto porta hanno completato un quadro non all’altezza delle aspettative. Il valore del giocatore, inevitabilmente, è sceso: dai 50 milioni legati alla clausola si è passati a una valutazione tra i 25 e i 30 milioni.

Ed è qui che entra in gioco il Calciomercato Lazio. Il club, che potrebbe essere costretto a operare a saldo zero nelle prossime finestre, è pronto ad ascoltare offerte anche inferiori a quelle inizialmente richieste. Dalla Premier League sono arrivati sondaggi di Newcastle e Aston Villa, mentre in Francia si parla di un interesse dell’Inter. Proposte che, in un altro momento, sarebbero state respinte senza esitazione, ma che oggi assumono un peso completamente diverso.

Guendouzi entra dunque ufficialmente nel gruppo dei possibili sacrificabili. Un addio che potrebbe consentire alla Lazio di finanziare i rinforzi richiesti da Sarri, soprattutto a centrocampo, e di rilanciare il proprio progetto tecnico nella prossima fase del Calciomercato Lazio.

