Calciomercato Lazio, idea Consigli come vice Strakosha

Calciomercato Lazio, i biancocelesti starebbero pensando a Consigli come vice Strakosha

In vista della prossima stagione, dove si giocherà anche la Champions League, la Lazio potrebbe decidere di puntare anche sul migliorare il reparto portieri. Secondo il Corriere dello Sport, la dirigenza biancoceleste avrebbe messo nel mirino Andrea Consigli del Sassuolo come vice Strakosha.

Tutto dipenderà dal Proto che ha già esternato la sua voglia di tornare all’Anderlecht. In caso di addio del belga, la Lazio punterà su un nuovo portiere e Consigli sarebbe in cima alla lista. Il Sassuolo non ha esigenza di vendere e quindi, in caso di trattativa, dovrà essere trovato un accordo sul prezzo.