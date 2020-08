Calciomercato Lazio, idea Gagliardini per il centrocampo

Calciomercato Lazio: per migliorare la linea mediana, i biancocelesti pensano a Roberto Gagliardini

In vista della prossima stagione, dove la Lazio sarà impegnata anche in Champions League, la dirigenza biancoceleste a lavoro sul mercato per rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Il nome nuovo per il centrocampo, secondo quanto riportato da Tuttosport, sarebbe quello di Roberto Gagliardini.

La Lazio avrebbe già offerto all’Inter circa 15 milioni di euro, ma i nerazzurri vorrebbero arrivare almeno a 20. Per quanto riguarda lo stipendio invece, Gagliardini percepisce circa 2 milioni; cifra in piena linea col monte ingaggi biancoceleste.