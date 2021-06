Calciomercato Lazio, idea Jovetic: l’ex Inter è svincolato

Calciomercato Lazio: la dirigenza biancoceleste pensa a Stefan Jovetic per rinforzare l’attacco. Il montenegrino si è liberato dal Monaco

La Lazio ha avviato i contatti con l’entourage di Stefan Jovetic per sondare la possibilità di un trasferimento in biancoceleste per la prossima stagione.

Come riportato da Sky Sport, l’eventuale arrivo del montenegrino – che si svincolerà dal Monaco il prossimo 30 giugno – potrebbe essere il rimpiazzo di Joaquin Correa, destinato alla cessione.