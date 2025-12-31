Calciomercato Lazio, Insigne sempre più vicino: cosa manca per il sì definitivo e l’arrivo a Formello

Calciomercato Lazio, pista Insigne caldissima: accordo fatto, ma serve ancora un ultimo passo per l’approdo a Formello

Lorenzo Insigne continua ad aspettare la Lazio. L’ex capitano del Napoli ha ottenuto una promessa da Maurizio Sarri e, per mantenerla viva, ha trascorso mezza stagione respingendo ogni proposta ricevuta, anche dalla Serie A, pur di tornare a lavorare con il tecnico che più lo ha valorizzato. Nelle ultime settimane il classe 1991 ha raggiunto un’intesa con Claudio Lotito sia sul piano economico sia sulla durata del contratto. A mancare, però, è ancora l’ultimo passo decisivo: la chiamata finale che trasformerebbe l’accordo in un trasferimento ufficiale.

Secondo Il Messaggero, nonostante le insistenze del direttore sportivo Fabiani, che continua a proporre Daniel Maldini come alternativa, la società avrebbe ormai scelto Insigne per rinforzare la corsia mancina. Il suo arrivo a Formello, tuttavia, non sarebbe previsto nei primissimi giorni di mercato. Sarri apprezza l’idea di riabbracciare il suo ex pupillo, ma è altrettanto consapevole che non rappresenta una priorità immediata per la rosa.

Il tecnico toscano, infatti, vuole prima interventi in altri reparti: un rinforzo a centrocampo e soprattutto un nuovo attaccante che possa sostituire Castellanos. Solo dopo aver sistemato queste necessità, Sarri intende onorare la promessa fatta a Insigne e aprirgli le porte di Formello. Sempre secondo il quotidiano, il Comandante non avrebbe alcuna intenzione di anticipare i tempi, evitando di giocarsi troppo presto quello che considera il suo jolly.

