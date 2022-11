Calciomercato Lazio, Caputo e Parisi gli obiettivi di gennaio: le ultime

La Lazio sta cercando rinforzi per il mercato invernale soprattutto nel ruolo di terzino sinistro e vice Immobile

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Tare starebbe valutando un doppio colpo a chilometro zero. In difesa piace Fabiano Parisi dell’Empoli, innesto giovane, mancino e che potrebbe dare respiro a Marusic. In attacco l’idea è quella di Caputo della Sampdoria, un nome che circolava già in estate in casa biancoceleste.