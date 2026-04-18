Calciomercato Lazio, clamoroso retroscena per i biancocelesti! Lotito aveva in pugno Olise: tutti i dettagli

Calciomercato Lazio, colpo Olise solo sfiorato: il retroscena clamoroso che coinvolge Lotito e i dettagli dell’operazione

La Lazio torna a fare i conti con un rimpianto di mercato che oggi appare ancora più pesante. Nelle ultime ore è emerso infatti un retroscena che racconta di quanto il club biancoceleste fosse vicino a mettere le mani su Michael Olise, all’epoca talento emergente del Crystal Palace e oggi uno dei profili più brillanti del calcio europeo con la maglia del Bayern Monaco. Una trattativa sfumata che riaccende il dibattito sulle intuizioni della società capitolina e sulle occasioni mancate che, col senno di poi, avrebbero potuto cambiare il volto della rosa.

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A ricostruire la vicenda è stato Nicolò Schira, intervenuto ai microfoni di Sportium. Secondo il giornalista, la Lazio aveva individuato con largo anticipo il potenziale del francese, provando a chiudere l’operazione oltre due anni fa, quando Olise non era ancora esploso definitivamente ma mostrava già qualità tecniche fuori dal comune. L’investimento previsto — circa 18 milioni di euro — sarebbe stato significativo per le casse biancocelesti, ma oggi appare quasi irrisorio rispetto alla valutazione raggiunta dal giocatore dopo la consacrazione in Premier League.

Le parole di Schira chiariscono la portata dell’occasione sfumata: «Due anni fa il presidente Lotito stava prendendo Olise. Era vicino alla Lazio, aveva offerto 18 milioni al Crystal Palace, lui evidentemente ambiva a qualcosa di più importante e disse di no. Poi annata clamorosa al Crystal Palace e l’hanno venduto a 50 milioni al Bayern, poi il resto lo conosciamo». Un rifiuto che ha chiuso una trattativa ormai concreta e che, alla luce dell’evoluzione del giocatore, resta uno dei rimpianti più evidenti della recente storia di mercato biancoceleste.