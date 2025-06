Calciomercato Lazio, aumenta l’interesse della Premier League per Mandas: fissato il prezzo, la situazione

Le ultime sulle mosse di calciomercato della Lazio, con l’interesse di alcuni club della Premier League per Christos Mandas

Christos Mandas continua a far parlare di sé, anche durante le vacanze in Grecia. Come riportato da Il Messaggero, il portiere della Lazio ha alimentato dubbi sul proprio futuro con alcune dichiarazioni criptiche, mentre emergono nuovi dettagli di mercato. A fine agosto 2024, la Lazio ha rifiutato un’offerta da 12 milioni di euro (2 per il prestito oneroso e 10 per il riscatto obbligatorio), ritenendola troppo bassa.

Ora il suo valore si aggira almeno sui 25-30 milioni di euro, complice una stagione positiva in cui ha collezionato 20 presenze nonostante non partisse da titolare. Lotito e il direttore sportivo Fabiani sono convinti che il prezzo del suo cartellino possa salire ulteriormente. Il Wolverhampton resta alla finestra, ma per strapparlo ai biancocelesti servirà un’offerta importante. Intanto, sarà Maurizio Sarri a decidere chi sarà il titolare tra Mandas e Provedel nella prossima stagione.