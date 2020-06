Calciomercato Lazio: Milinkovic-Savic può partire. Sul serbo ci sono Real, Psg e United

Calciomercato Lazio: Milinkovic-Savic potrebbe lasciare Roma e trasferirsi all’estero. Asta milionari per il centrocampista serbo

Secondo La Gazzetta dello Sport questa potrebbe essere l’estate giusta per la cessione all’estero di Sergej Milinkovic-Savic. Come ha confermato ieri il ds Tare, il serbo potrebbe veramente lasciare la Lazio dopo gli interessamenti timidi degli scorsi anni. Paris Saint Germain, Real Madrid e Manchester United sono pronte a sfidarsi a suon di milioni per il Sergente.

La Lazio attende serena gli sviluppi della situazione. Però, per l’eventuale dopo Milinkovic il club si sta già muovendo. Sin dall’anno scorso il nome del giovane ungherese Szoboszlai è l’idea forte. Ma il giocatore del Salisburgo, pur avendo potenzialità enormi, è ritenuto ancora poco maturo. Un giocatore più pronto e molto apprezzato dalle parti di Formello è invece l’argentino De Paul, che l’Udinese può lasciar partire, ma a cifre molto alte.