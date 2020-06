Tare: «Milinkovic resta alla Lazio? Dipende. Abbiamo preso Escalante»

Il direttore sportivo della Lazio Igli Tare parla del futuro di Milinkovic-Savic, Escalante e Adryelson

Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, ha parlato del calciomercato che verrà ma non solo. Il ds biancoceleste si è sbilanciato anche sui colpi di mercato della Lazio, dicendo la sua sul futuro di Milinkovic-Savic, sul colpo Escalante, già piazzato, e sull’eventuale arrivo di Adryelson. Ecco le sue parole.

MILINKOVIC-SAVIC – «Il rapporto tra Milinkovic e la Lazio non morirà mai. Lui ha un legame molto forte con questi colori. Dall’altro lato devo tenere in conto i desideri di cui abbiamo parlato insieme, quindi nel caso ci fossero offerte irrinunciabili valuteremo al momento opportuno per il bene di tutti. Se non ci saranno offerte che andranno bene sia a lui che a noi, saremo felici di trattenerlo a Roma».

ADRYELSON – «Non lo conosco, mai trattato. A breve verrà annunciato Escalante dall’Eibar, poi cerchiamo qualcuno a centrocampo e dove ci sarà necessità in ogni reparto. Per noi però è difficile in questo momento, visto che c’è un finale di campionato dove serve massima concentrazione. Per questo sogno abbiamo lavorato tanto e vogliamo portarlo a termine».