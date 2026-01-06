Calciomercato Lazio, biancocelesti scatenati! C’è l’ok di Maldini e Fabbian: doppio colpo in arrivo? Le mosse per la finestra di gennaio

La Lazio ha deciso di rompere gli indugi e trasformarsi nella regina indiscussa di questa sessione invernale di trattative. Secondo le ultime indiscrezioni rilanciate dall’esperto Gianluca Di Marzio, la società capitolina ha premuto il piede sull’acceleratore, imbastendo una tripla operazione in entrata per regalare a Maurizio Sarri rinforzi di qualità e prospettiva. Dopo i contatti esplorativi dei giorni scorsi, la dirigenza ha formalizzato le prime offerte ufficiali per due obiettivi primari: Giovanni Fabbian e Daniel Maldini.

La notizia più rilevante è che entrambi i calciatori hanno già dato il loro totale gradimento al trasferimento in biancoceleste. Per quanto riguarda il centrocampista del Bologna, abile negli inserimenti e con il vizio del gol, i capitolini hanno messo sul piatto una cifra tra i 12 e i 13 milioni di euro per un acquisto a titolo definitivo. Diversa la strategia per il fantasista figlio d’arte, attualmente in forza all’Atalanta: l’intesa con la Dea si basa su un prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni, che diventerebbe obbligo in caso di qualificazione alle competizioni europee.

Ma il direttore sportivo Fabiani non si ferma qui. Resta viva la pista che porta a Cyril Ngonge, esterno offensivo belga, per il quale si lavora sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Inoltre, arrivano conferme importanti sul fronte estero: nel mirino c’è Alex Tóth, promettente mediano classe 2005 del Ferencváros, considerato un investimento per il futuro. Per concretizzare questa mole di lavoro, il presidente Claudio Lotito è atteso in serata a Roma: il patron vuole stringere i tempi e chiudere i colpi per lanciare la volata Champions delle Aquile.