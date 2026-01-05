Calciomercato Fiorentina, idea Ngonge per l’attacco! Il belga può già lasciare il Torino? La situazione

Calciomercato Fiorentina, idea Ngonge per l’attacco! Il calciatore belga può già lasciare il Torino? La situazione per il suo futuro

La Fiorentina è a caccia di rinforzi urgenti per scongiurare l’incubo retrocessione e l’ultimo nome finito sul taccuino della dirigenza è quello di Cyril Ngonge. Come riportato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, il club toscano sta valutando seriamente il profilo dell’attaccante belga per dare l’imprevedibilità necessaria al reparto offensivo. Attualmente il classe 2000 milita nel Torino, dove è approdato in prestito dal Napoli la scorsa estate, ma la sua avventura sotto la Mole non è decollata secondo le aspettative.

Il rendimento in maglia granata è stato finora timido: 18 presenze complessive condite da appena un gol e due assist tra campionato e Coppa Italia. Nonostante le difficoltà, i Viola vedono nel talento ex Verona una potenziale risorsa per risalire la china. La situazione di classifica dei Gigliati è infatti allarmante: diciottesimo posto con soli 12 punti in 18 giornate. Serve una scossa immediata e Ngonge potrebbe essere la scommessa giusta per centrare il delicato obiettivo salvezza.