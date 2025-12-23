Calciomercato, si sblocca quello della Lazio. Problemi, invece, per altre due squadre di A. Niente stop, ma si dovrà agire a ‘saldo zero’. I dettagli

Calciomercato, la Lazio sorride e vede lo sblocco dei movimenti. Pisa e Napoli dovranno muoversi solamente a saldo zero. Le ultime

Non arrivano buone notizie per il Napoli in vista della riapertura del calciomercato di gennaio. Il club guidato dal presidente Aurelio De Laurentiis dovrà infatti muoversi con forti limitazioni nella prossima finestra invernale: la Commissione indipendente che vigila sui conti delle società professionistiche ha stabilito che il Napoli potrà operare soltanto a saldo zero. In altre parole, ogni eventuale acquisto dovrà essere compensato da una cessione di pari valore.

Il Napoli non è l’unica società coinvolta in questa situazione. Insieme agli azzurri, anche il Pisa è risultato fuori dai parametri richiesti. Tutti gli altri club di Serie A, invece, hanno ottenuto il via libera per il calciomercato di gennaio. Tra questi spicca la Lazio, che potrà muoversi liberamente dopo aver rispettato gli indicatori economici fissati dalla nuova Authority, subentrata alla vecchia Covisoc.

A fare chiarezza sul quadro generale è stata l’edizione online della Gazzetta dello Sport, che ha riportato l’esito della riunione della Commissione. “Lazio dentro, Napoli e Pisa fuori”, si legge sul quotidiano milanese. La Commissione si è riunita per analizzare i bilanci di tutte le società professionistiche, non solo calcistiche ma anche di altri sport, e dalle prime indiscrezioni è emerso che la maggior parte dei club ha rispettato i parametri previsti.

Il nodo centrale riguarda l’indicatore “Costo del lavoro allargato fratto ricavi”, che deve essere inferiore allo 0,8 per consentire piena libertà nel calciomercato. Solo Napoli e Pisa non hanno centrato questo obiettivo e, pur non rischiando un blocco totale delle operazioni a gennaio, dovranno attenersi alla regola del saldo zero. Una condizione che rende più complessa la pianificazione, soprattutto per una squadra ambiziosa come quella partenopea.

La situazione, se possibile, diventa ancora più delicata guardando al futuro. Come sottolineato dalla Gazzetta dello Sport, il vero rischio per il Napoli potrebbe arrivare con il calciomercato estivo di giugno. In quella fase, infatti, l’indicatore diventerà ancora più restrittivo, passando da 0,8 a 0,7. In caso di mancato rispetto, potrebbero scattare sanzioni più pesanti, compreso il blocco totale del mercato.

Per questo motivo, la dirigenza azzurra sarà chiamata a scelte molto attente nei prossimi mesi. Gestire il calciomercato di gennaio con operazioni in uscita mirate e sostenibili potrebbe diventare fondamentale non solo per rinforzare la rosa, ma anche per rientrare nei parametri in vista della prossima stagione. Un equilibrio complesso, che richiederà strategia e lungimiranza.