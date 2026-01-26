Calciomercato Lazio, Romagnoli verso l’addio! Summit con Sarri, frattura con la società e futuro sempre più lontano da Roma

Calciomercato Lazio, nodo Romagnoli: incontro chiarificatore con Sarri, ma la rottura sembra irreversibile

La vicenda tra Alessio Romagnoli e la Lazio sta entrando nel suo momento decisivo. Dopo un confronto approfondito con Maurizio Sarri, il difensore ha ribadito la volontà di lasciare il club, una posizione che contrasta apertamente con la linea ufficiale della società, che nei giorni precedenti lo aveva dichiarato incedibile. Nonostante un contratto valido fino al 30 giugno 2027, il rapporto tra Romagnoli e la dirigenza biancoceleste appare ormai compromesso, come confermato dalle numerose indiscrezioni.

Il comunicato della Lazio, che sembrava chiudere ogni spiraglio alla sua partenza, non è stato affatto gradito dal giocatore e dal suo entourage. Dopo i saluti pubblicati sui social e l’offerta concreta dell’Al-Sadd, Romagnoli ha incontrato Sarri per chiarire definitivamente la sua posizione: la decisione di andare via non è cambiata.

Romagnoli-Lazio: addio inevitabile nonostante il contratto?

La domanda ora è se la Lazio possa davvero trattenere il difensore contro la sua volontà. Il vincolo contrattuale fino al 2027 esiste, ma promesse disattese e un malcontento crescente potrebbero spingere Romagnoli a forzare la mano. L’Al-Sadd, dal canto suo, si è già mosso concretamente, arrivando persino a prenotare i voli per il giocatore in vista della chiusura dell’accordo.

Il quadro attuale lascia pensare che la trattativa possa concludersi a favore del club qatariota, con Romagnoli pronto a voltare pagina e chiudere la sua esperienza in biancoceleste. Le prossime ore saranno decisive per capire se la Lazio sceglierà di cedere alle pressioni o tenterà di trattenere il difensore nonostante la sua ferma volontà di partire.

