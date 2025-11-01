Calciomercato Lazio, Sarri detta la linea di mercato: ecco l’attaccante ideale per il suo gioco! Le ultime

Calciomercato Lazio, Sarri e il rebus attacco: il tecnico della Lazio traccia il profilo del rinforzo ideale. Tutti i dettagli

Maurizio Sarri ha sempre avuto idee chiare sul tipo di attaccanti da inserire nel suo sistema di gioco: niente centravanti statici e fisici, ma interpreti mobili, capaci di dialogare con i compagni e incidere grazie a tecnica e intelligenza tattica. Non a caso, nel corso della sua carriera ha esaltato giocatori come Higuaín, Mertens, Cristiano Ronaldo e Morata, tutti in grado – pur con caratteristiche differenti – di adattarsi al suo calcio fatto di scambi rapidi e qualità nel palleggio.

Alla Lazio, però, il quadro è diverso. Gli attaccanti attualmente a disposizione non rispecchiano l’identikit ideale del tecnico: Boulaye Dia tende ad abbassarsi troppo e fatica a incidere sotto porta, mentre Castellanos, pur prezioso per il lavoro di squadra, non è un finalizzatore puro. Non sorprende quindi che Sarri avesse già manifestato in estate il desiderio di un rinforzo e che a gennaio possa tornare a chiedere un innesto, a condizione di liberare spazio con la cessione del Taty.

Il prototipo perfetto per il suo calcio ha un nome preciso: Mikel Oyarzabal. L’attaccante della Real Sociedad, leader anche della nazionale spagnola, rappresenta l’essenza del giocatore che Sarri sogna: duttile, capace di muoversi su tutto il fronte offensivo, incisivo tra gol e assist e dotato di grande intelligenza tattica. Un profilo ideale, ma difficilmente raggiungibile per la Lazio, visto che il suo valore di mercato supera i 30 milioni di euro e lo rende più un sogno che una reale possibilità.

