Calciomercato Lazio: Sarri pensa a Demiral come sostituto di Luiz Felipe

In caso di addio di Luiz Felipe, la Lazio potrebbe sondare la pista Demiral, che sembra essere in uscita dalla Juventus

L’interesse dell’Atalanta per Luiz Felipe potrebbe cambiare i piani di mercato della Lazio. Gli orobici avrebbero individuato nel brasiliano il sostituto dell’ormai partente Romero. La trattativa è tutt’altro che semplice, ma in realtà per il centrale biancoceleste di richieste ce ne sarebbero anche altre.

Come rivelato da Il Messaggero, Sarri avrebbe comunque chiesto un centrale di difesa in più. Ma ecco che, in caso di partenza del verdeoro, potrebbe prendere corpo l’ipotesi Demiral. Il turco sembrerebbe essere destinato a salutare la Juventus e avrebbe il gradimento sia di Tare che del tecnico, che l’ha avuto a disposizione proprio nella sua avventura in bianconero.