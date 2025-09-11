Calciomercato Lazio, sfumato Simic: torna di moda lui per la difesa. L’esigenza di un rinforzo in quel reparto resta prioritaria in casa biancoceleste

La ricerca di un rinforzo difensivo per la Lazio si fa sempre più intensa in vista della sessione di mercato di gennaio. Dopo aver visto sfumare in extremis l’obiettivo Jan-Carlo Simic, la dirigenza biancoceleste è stata costretta a riorientare rapidamente la propria strategia. Il giovane difensore serbo, infatti, è stato ceduto dall’Anderlecht al club saudita dell’Al-Ittihad, che ha messo sul piatto un’offerta irrinunciabile da 20 milioni di euro più bonus, chiudendo l’operazione in meno di 24 ore e spiazzando di fatto il club capitolino.

L’esigenza di regalare a Maurizio Sarri un nuovo centrale rimane però una priorità assoluta per il presidente Lotito e il direttore sportivo Fabiani. Per questo, è tornato di moda un nome già in passato accostato all’ambiente laziale: quello di Wout Faes, roccioso difensore belga in forza al Leicester. Il classe 1998 è stato nuovamente proposto alla società biancoceleste, rappresentando un’opportunità di mercato intrigante. A riportarlo è il Corriere dello Sport.

La situazione del giocatore in Inghilterra potrebbe favorire una trattativa. Faes ha perso il posto da titolare nelle gerarchie delle Foxes e, nonostante un contratto in scadenza nel 2027, il Leicester sembra intenzionato a monetizzare la sua cessione tra la finestra invernale e la prossima estate per evitare una svalutazione. L’operazione, tuttavia, presenta delle complessità. Per portare Faes a Roma, è necessario un investimento di almeno 10 milioni di euro per il suo cartellino. Inoltre, il giocatore dovrebbe accettare una riduzione del suo attuale ingaggio da 3 milioni di euro netti a stagione.

Sul tavolo della dirigenza è in corso una valutazione approfondita. Se da un lato Faes rappresenta un profilo di caratura ed esperienza internazionale, pronto per essere inserito subito negli schemi di Sarri, dall’altro la politica del ds Fabiani è notoriamente orientata verso profili più giovani e di prospettiva. Nonostante questo, la necessità di un rinforzo immediato sta spingendo il club a considerare seriamente questa pista.