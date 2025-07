Calciomercato Lazio: c’è già un clamoroso ultimatum di Sarri a Lotito. Il tecnico ha voluto subito mettere le cose in chiaro col proprio presidente

Formello è stato teatro ieri di un incontro cruciale tra Claudio Lotito, presidente della Lazio, e Maurizio Sarri, allenatore del club biancoceleste noto per il suo calcio offensivo e le idee tattiche raffinate. Il faccia a faccia, il primo dopo il blocco del mercato, ha avuto come obiettivo chiarire le posizioni e gettare le basi per il prosieguo della stagione. Ecco la situazione e le ultime

Fino a questo momento, i due si erano confrontati solo telefonicamente il 27 giugno scorso, seguito da una nota ufficiale diramata dalla società. In quella circostanza Sarri aveva accettato di rimanere alla guida della squadra, seppur con amarezza, in seguito al mancato rispetto dell’accordo iniziale che prevedeva un rafforzamento della rosa proporzionale alle uscite.

l nodo principale resta il mercato “a saldo zero”, ancora rinviato. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, Lotito ha chiesto al tecnico toscano di tenere duro fino a gennaio, promettendo nuovi innesti nella sessione invernale. Sarri, da parte sua, ha chiesto chiarimenti immediati sul possibile ripianamento del cosiddetto “costo del lavoro allargato”, riferendosi alla possibilità di ingaggiare almeno un parametro zero dopo il 30 settembre.

L’ex allenatore di Napoli, Chelsea e Juventus ha espresso la necessità di totale trasparenza da parte della società, lanciando un avvertimento: senza chiarezza, potrebbe decidere di fare un passo indietro. Un vero e proprio ultimatum, che sottolinea le tensioni interne e la richiesta di fiducia reciproca.

Sarri ha anche invitato Lotito a seguire l’esempio di Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, che ha deciso di investire maggiormente per poi raccogliere successi. Inoltre, ha suggerito una comunicazione più sincera nei confronti dei tifosi, che malgrado le delusioni hanno dimostrato fedeltà con quasi 20.000 abbonamenti sottoscritti in prelazione.