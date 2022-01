ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Calciomercato Lazio: due pallini di Sarri nel mirino a centrocampo. I biancocelesti vogliono assecondare il tecnico

Il mercato della Lazio potrebbe improvvisamente accendersi nella zona mediana del campo. Come riportato da Il Messaggero infatti, nonostante l’indice di liquidità che al momento blocca qualsiasi operazione in entrata, Tare avrebbe messo gli occhi su due pallini di Sarri, attuali esuberi dei loro rispettivi club.

I nomi sono quelli di Vecino e Allan. Il primo è in scadenza di contratto a giugno e potrebbe lasciare l’Inter a prezzo di saldo e con sei mesi d’anticipo. Il secondo è ai margini dell’Everton e potrebbe arrivare anche in prestito secco per sei mesi. Ma servono le uscite, oggi più indispensabili di altre volte.