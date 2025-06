Calciomercato Lecce, grande colpo quello di Camarda. Tutti i dettagli dell'affare dei giallorossi - Calcio News 24

Calciomercato Lecce: Camarda sarà il colpo per il 2025/2026. I dettagli dell’affare

Il Calciomercato Lecce si infiamma con un colpo a sorpresa: Francesco Camarda vestirà la maglia giallorossa nella stagione 2025/2026. L’attaccante classe 2008, talento purissimo del Milan, approderà in Salento per fare esperienza in Serie A, ma senza che il club rossonero perda il controllo sul suo futuro.

L’operazione ricalca quella già vista in passato con Lorenzo Colombo, ceduto temporaneamente prima di essere richiamato alla base. Anche in questo caso, infatti, si tratterà di un prestito con diritto di riscatto a favore del calciomercato Lecce, ma con l’aggiunta di un controriscatto per il Milan, che potrà riacquistare Camarda al termine della stagione.

Una formula che permette al Lecce di investire su un giovane di grande prospettiva, mentre il Milan monitora da vicino la sua crescita, consapevole di avere in mano un attaccante dal potenziale straordinario. Camarda, autore di record precoci e prestazioni di alto livello con il Milan Futuro e le giovanili, sarà uno dei nomi più attesi della prossima annata di Serie A.

Il Calciomercato Lecce dunque segna un colpo importante per il reparto offensivo: Camarda sarà un riferimento tecnico e mediatico, oltre che una scommessa da valorizzare. Il club giallorosso spera che l’attaccante possa contribuire in modo decisivo alla conquista della salvezza, magari con gol pesanti e prestazioni da protagonista.

Al momento non sono noti i dettagli economici dell’operazione, ma si ipotizza un accordo simile a quello che riguardò Colombo: riscatto intorno ai 2,5 milioni di euro e controriscatto da parte del Milan per circa 3 milioni. Sul fronte stipendio, Camarda dovrebbe percepire circa 1 milione di euro per la stagione a Lecce.

In sintesi, il Calciomercato Lecce si arricchisce con un investimento mirato sul futuro: Camarda rappresenta una scommessa ad alto potenziale, che potrebbe rivelarsi decisiva per la crescita del club e del giocatore stesso.