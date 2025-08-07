Calciomercato Lecce, una big italiana punta a comprare sia Krstovic che Pierotti. La situazione - Calcio News 24

Calciomercato Lecce: la Roma osserva Pierotti, occhi anche su Krstovic. La situazione attuale

Il Calciomercato Lecce continua a far parlare di sé, con diversi giocatori giallorossi finiti nel mirino di club di Serie A. L’ultimo nome a emergere è quello di Santiago Pierotti, esterno offensivo argentino classe 2001, attualmente sotto contratto con il Lecce. Secondo quanto riportato da Gianlucadimarzio.com, sarebbe proprio la Roma ad aver mostrato interesse per il giovane talento sudamericano.

La società capitolina, alla ricerca di rinforzi per le fasce offensive, avrebbe effettuato un sondaggio per il calciatore, che nella scorsa stagione ha messo in mostra buone qualità tecniche e fisiche. Pierotti è arrivato a gennaio in Salento e, nonostante il breve tempo di adattamento, ha già attirato l’attenzione di diversi osservatori grazie alla sua velocità, capacità di dribbling e intelligenza tattica.

Al momento, però, non ci sarebbero offerte ufficiali da parte della Roma, così come per un altro profilo molto apprezzato in casa Lecce: Nikola Krstovic. L’attaccante montenegrino, autore di una stagione positiva e con ampi margini di crescita, rimane uno dei pezzi più ambiti del club salentino. Anche su di lui ci sarebbero stati dei sondaggi, ma senza che si sia arrivati a una proposta concreta.

Il Calciomercato Lecce, quindi, si trova in una fase delicata: da una parte la necessità di trattenere i propri talenti per garantire continuità al progetto tecnico, dall’altra la consapevolezza che alcuni giocatori, come Pierotti e Krstovic, possano rappresentare vere e proprie opportunità economiche in entrata. La dirigenza giallorossa, guidata dal DS Trinchera, valuterà con attenzione le eventuali proposte, cercando di non impoverire troppo la rosa a disposizione di Luca Gotti.

Intanto, il club continua anche a lavorare sul fronte degli acquisti, cercando rinforzi mirati in vista della nuova stagione di Serie A. Ma è chiaro che molto dipenderà anche dalle possibili uscite, soprattutto se dovessero concretizzarsi gli interessi di club come la Roma.

Il Calciomercato Lecce è dunque in fermento: i prossimi giorni saranno decisivi per capire se l’interesse per Pierotti e Krstovic si trasformerà in una trattativa vera e propria o se i due rimarranno ancora protagonisti con la maglia giallorossa.