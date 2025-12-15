Calciomercato Lecce, Tiago Gabriel il nuovo gioiello scoperto da Pantaleo Corvino! Il difensore classe 2004 incanta in Serie A e attira gli interessi delle big: fissato il prezzo

Calciomercato Lecce, Tiago Gabriel il nuovo gioiello scoperto da Pantaleo Corvino! Il difensore classe 2004 incanta in Serie A: fissato il prezzo

Il Lecce ha scoperto un altro tesoro. Pantaleo Corvino, con il suo consueto fiuto, ha portato in Salento Tiago Gabriel, difensore portoghese che in poco tempo è diventato una delle rivelazioni della Serie A. Acquistato lo scorso gennaio dall’Estrela Amadora per circa un milione di euro, il centrale classe 2004 ha visto il suo valore schizzare alle stelle grazie a prestazioni costanti e di alto livello.

Il lavoro quotidiano con mister Eusebio Di Francesco è stato fondamentale per la sua crescita. Il tecnico abruzzese ne ha affinato le doti in fase difensiva, valorizzando la rapidità, l’eleganza con il pallone tra i piedi e la duttilità – può giocare anche come terzino destro – nonostante un’imponente stazza di 1,94 metri. «Tiago sta crescendo. Falcone e Gaspar lo stanno aiutando molto», ha commentato Di Francesco dopo la vittoria contro il Pisa, gara nella quale il portoghese ha dominato gli attaccanti avversari vincendo duelli a terra e aerei, con una precisione nei passaggi del 91,3%.

Le sue qualità non sono passate inosservate. Il Corriere dello Sport scrive che Inter e Juventus lo seguono con attenzione, così come club inglesi del calibro di West Ham e Brentford. La fila dei pretendenti si allunga, ma il Lecce ha già fissato il prezzo: 40 milioni di euro. La società giallorossa, come dimostrato con le cessioni di Krstovic e Dorgu, non ha fretta e venderà solo alle proprie condizioni, quando il giocatore avrà raggiunto il massimo del suo potenziale.

Gennaio non è il momento: Tiago Gabriel resta una certezza per la difesa del Lecce, in campo e fuori, dove si distingue per educazione e professionalità.

