Calciomercato Lecce, Tiago Gabriel nel mirino di diversi top club. La situazione non lascia dubbi

Calciomercato Lecce: Tiago Gabriel nel mirino dei top club. La situazione attuale non lascia dubbi

Il Calciomercato Lecce si accende con l’interesse dei grandi club italiani, e in particolare della Juventus e dell’Inter. Tra i nomi più chiacchierati c’è quello di Tiago Gabriel, giovane difensore portoghese classe 2004, che sta vivendo una stagione di grande crescita in maglia salentina. Il centrale del Lecce ha attirato le attenzioni della dirigenza bianconera, ma anche quella nerazzurra, con la Juventus che valuta attentamente la fattibilità dell’operazione in vista di gennaio.

Il club torinese, pur riconoscendo il talento di Tiago Gabriel, ha deciso di sondare anche altre piste per rafforzare il reparto difensivo. L’infermeria della squadra ha restituito giocatori importanti come Juan Cabal, ma le assenze prolungate di Gleison Bremer e il recente infortunio di Daniele Rugani rendono urgente l’intervento sul mercato. Per questo motivo, il neo-Amministratore Delegato Damien Comolli ha attivato i suoi canali internazionali, con particolare attenzione alla Ligue 1, alla ricerca di profili affidabili e pronti ad inserirsi rapidamente nel progetto tattico di Luciano Spalletti.

Tra le alternative di lusso per la difesa, emergono i nomi di Christian Mawissa e Charlie Cresswell. Mawissa, centrale del Monaco classe 2005, si distingue per polivalenza: può giocare anche come terzino, caratteristica che lo rende molto appetibile. Comolli lo conosce bene grazie alla sua esperienza al Tolosa e ritiene che il giovane abbia tutte le qualità per adattarsi velocemente al calcio italiano. Charlie Cresswell, invece, è un difensore inglese in forza al Tolosa, classe 2002, dotato di grande fisicità e sorprendente senso del gol, con già tre reti segnate in stagione. Entrambi i profili rappresentano valide alternative in caso di difficoltà nel portare a Torino Tiago Gabriel.

Tuttavia, il sogno rimane sempre il centrale del Lecce. I giallorossi chiedono oltre 20 milioni di euro per il trasferimento, cifra che riflette il valore del ragazzo e la sua importanza per la squadra. La Juventus dovrà affrontare la concorrenza dell’Inter, pronta a inserirsi nella corsa per Tiago Gabriel, rendendo la trattativa complessa e affascinante al tempo stesso.

Il Calciomercato Lecce diventa quindi protagonista della sessione invernale, con il club salentino pronto a valorizzare il proprio talento e le big italiane alla ricerca del difensore ideale. Tiago Gabriel resta il nome più caldo, ma le alternative francesi garantiscono alla Juventus una rete di sicurezza per blindare la difesa già a gennaio.

