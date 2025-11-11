Lewandowski, addio in estate al Barcellona? L’attaccante polacco esce allo scoperto e svela il suo futuro. Le dichiarazioni

Lewandowski: «Il mio futuro? Nessuna fretta, sono in pace con me stesso». Il polacco prenderà la decisione finale solamente nei prossimi mesi

Robert Lewandowski continua a far parlare di sé, non solo per le sue prestazioni in campo ma anche per le parole pronunciate in conferenza stampa dal ritiro della nazionale polacca. L’attaccante del Barcellona, simbolo e capitano della Polonia, ha affrontato uno dei temi più discussi delle ultime settimane: il suo futuro professionale.

Durante l’incontro con i giornalisti, Lewandowski ha mantenuto la calma e la lucidità che da sempre lo contraddistinguono, chiarendo che al momento non ha ancora preso alcuna decisione definitiva. «Non so ancora la risposta – ha ammesso l’attaccante –. Ecco perché non ho fretta. Sono in pace con me stesso, ed è questa la cosa più importante».

Parole che riflettono la maturità di un campione che ha imparato, nel corso della sua lunga carriera, a ponderare ogni scelta. Lewandowski, oggi trentaseienne, si trova in una fase della sua vita sportiva in cui l’esperienza e la serenità contano più della velocità con cui si prendono le decisioni. “Anche se, ad esempio, il club mi contattasse ora – ha aggiunto – non risponderei comunque a questa domanda. Devo capire prima cosa sia davvero meglio per me. Per ora sono tranquillo, non ho fretta e non mi aspetto altro”.

Il centravanti polacco è consapevole del proprio valore e sa che, nonostante l’età, resta uno dei bomber più affidabili del panorama europeo. Da quando è arrivato al Barcellona, Lewandowski ha continuato a segnare con regolarità, confermando di essere un punto di riferimento non solo in campo ma anche nello spogliatoio. Tuttavia, il suo nome continua a circolare con insistenza tra le possibili destinazioni future, alimentando voci di un eventuale addio alla Liga o di un ritorno in Bundesliga.

LEGGI ANCHE >>> Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Per ora, però, Lewandowski sembra voler mettere tutto in stand-by. Nessuna decisione affrettata, nessuna promessa al pubblico o ai media: solo la volontà di riflettere con calma. Il fuoriclasse polacco sa che ogni passo dovrà essere ponderato, tenendo conto non solo degli aspetti sportivi, ma anche di quelli personali e familiari.

Una cosa, però, appare chiara: qualunque sarà la prossima mossa di Robert Lewandowski, sarà frutto della sua consueta determinazione e del suo equilibrio interiore. Un campione che, anche davanti alle incertezze del futuro, continua a dimostrare la stessa freddezza e concentrazione che lo hanno reso uno dei migliori attaccanti della sua generazione.