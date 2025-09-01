Calciomercato, il Liverpool annuncia Isak: ecco il centravanti da 150 milioni. È stata la telenovela principale del calciomercato internazionale

Il Liverpool chiude una campagna acquisti faraonica con l’operazione più costosa nella storia della Premier League. Nell’ultimo giorno di mercato, i Reds hanno ufficializzato l’arrivo di Alexander Isak dal Newcastle per la cifra record di 150 milioni di euro, ponendo la ciliegina sulla torta di un’estate senza precedenti.

Dopo un lungo braccio di ferro, la trattativa si è sbloccata solo grazie alla ferma volontà del giocatore. L’attaccante svedese, infatti, si era autoescluso dalle attività del Newcastle, saltando la tournée asiatica e i primi impegni ufficiali per forzare la cessione e coronare il suo sogno di trasferirsi ad Anfield. Il suo bilancio con i Magpies si chiude con un bottino di 62 gol in 109 presenze.

L’acquisto di Isak si aggiunge a un mercato stellare che aveva già visto il Liverpool investire 130 milioni per Florian Wirtz e 90 milioni per Hugo Ekitike. Il classe ’99 va a completare un reparto offensivo spaventoso, che include già talenti del calibro di Mohamed Salah, Coady Gakpo e Federico Chiesa, candidando i campioni d’Inghilterra a dominare in patria e in Europa.

L’attaccante ha svolto le visite mediche in giornata, ha firmato un contratto a lungo termine e ha scelto la prestigiosa maglia numero 9. Subito dopo la firma, è ripartito per raggiungere il ritiro della nazionale svedese. Il Liverpool non ha solo comprato un centravanti, ma ha lanciato un segnale potentissimo a tutto il mondo del calcio.