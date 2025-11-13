Calciomercato Manchester United, si punta ad un forte centrocampista per potenziare la squadra. Il punto - Calcio News 24

Calciomercato Manchester United, si punta un grande giocatore in vista del mercato di gennaio

TeamTalk.com ha confermato che, dopo David Ornstein, che il centrocampista del Brighton, Carlos Baleba, desidera il trasferimento al Manchester United. Tuttavia, si scrive anche che Ruben Amorim stia ora preferendo tre alternative per il centrocampo, a causa delle frustrazioni legate al prezzo richiesto dai Seagulls.

PRIORITÀ AL CENTROCAMPO

I Red Devils stanno definendo i piani per la finestra di mercato di gennaio, che si aprirà tra soli 49 giorni, e un nuovo centrocampista è ora in cima alla lista di Amorim. Dopo aver ingaggiato tre attaccanti e un nuovo portiere durante l’estate, il Manchester United è ora pronto ad affrontare l’area che molti considerano la più evidente debolezza della squadra. Nonostante Bruno Fernandes e Casemiro sembrino aver ritrovato una buona forma nelle ultime settimane, i dubbi a lungo termine sulla coppia, così come sui loro sostituti Kobbie Mainoo e Manuel Ugarte, significano che il centrocampo avrà una priorità urgente per Amorim e soci nel 2026. A tal fine, ci è stato comunicato che lo United prevede di ingaggiare due nuovi centrocampisti nel 2026 – e sta spingendo per assicurarsi il primo di questi già a gennaio.

BALEBA: IL DESIDERIO DEL GIOCATORE

Già in estate, lo United aveva valutato un possibile trasferimento di Baleba, ma si era tirato indietro di fronte alla richiesta del Brighton di oltre 100 milioni di sterline. Questo rimane il prezzo fissato per il giocatore e, in seguito a nuove indiscrezioni della scorsa settimana secondo cui Sir Jim Ratcliffe era pronto a “premere il grilletto” per un’offerta iniziale di 90 milioni di sterline per la stella camerunense, tali notizie hanno ricevuto nuova linfa dopo che due giornalisti di mercato hanno rivelato che il centrocampista è desideroso di trasferirsi a Old Trafford. Le prospettive di un accordo hanno recentemente acquisito nuova importanza grazie a David Ornstein, che, interrogato da Planet Football su chi il Manchester United dovesse ingaggiare, ha dichiarato: «Carlos Baleba. Loro lo vogliono, lui li vuole. Il Brighton non vuole lasciarlo andare, ma vedremo cosa riserva il futuro, perché hanno bisogno di migliorare in quel reparto, Ruben Amorim vuole farlo, e questo potrebbe aiutare a completare la loro ricostruzione».