Calciomercato Milan, regalo importante per Max Allegri a gennaio! Pronti a chiudere in queste settimane - Calcio News 24

Il difensore serbo nel mirino di Allegri: strategia rossonera tra solidità difensiva e ambizioni europee



Il Calciomercato Milan guarda già al futuro e lo fa con idee molto chiare, soprattutto per quanto riguarda il reparto difensivo. Tra i profili che piacciono maggiormente a Massimiliano Allegri spicca quello di Nikola Milenković, centrale serbo che il tecnico livornese segue con grande attenzione fin dai tempi della sua esperienza alla Juventus. Un interesse mai sopito e che oggi potrebbe tornare d’attualità in ottica rossonera.

Nel progetto tattico immaginato da Allegri, Milenković rappresenterebbe il partner ideale di Strahinja Pavlović. L’idea è quella di costruire una coppia difensiva di grande fisicità, una vera e propria “diga serba” capace di garantire solidità, aggressività e sicurezza. Nel contesto del Calciomercato Milan, questa soluzione viene considerata perfetta per dare equilibrio a una squadra che punta ad alzare il baricentro senza correre rischi eccessivi.

Le caratteristiche dell’ex Fiorentina sono particolarmente apprezzate dallo staff tecnico rossonero. Milenković è ritenuto dominante nel gioco aereo e molto affidabile nell’uno contro uno, qualità fondamentali per affrontare avversari fisicamente strutturati e per difendere in campo aperto. La sua presenza consentirebbe al Milan di essere più aggressivo nella pressione e più solido sulle palle inattive, due aspetti su cui Allegri intende lavorare con decisione.

Nonostante il forte gradimento, il Calciomercato Milan deve però fare i conti con la realtà: un’operazione già nel mercato invernale appare estremamente complicata. Il Nottingham Forest, infatti, considera Milenković un punto fermo della propria retroguardia e, impegnato nella lotta per non retrocedere in Premier League, non ha alcuna intenzione di privarsi del suo leader difensivo a metà stagione.

La strategia rossonera, quindi, è chiara: gennaio bloccato e affondo rimandato all’estate. In particolare, il vero tentativo potrebbe arrivare nel 2026, quando il giocatore potrebbe spingere per un ritorno in Italia e per la possibilità di misurarsi in Champions League. Se il Nottingham non dovesse garantire palcoscenici ambiziosi, il Calciomercato Milan potrebbe diventare la destinazione ideale per il futuro di Milenković.

