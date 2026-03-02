Calciomercato Milan: André vicinissimo ai rossoneri! Aggiornamenti importanti sul colpo a centrocampo, svelati i prossimi passi

Calciomercato Milan: André ad un pass dai rossoneri! Le novità sul colpo a centrocampo, ecco i prossimi passi

Il Milan continua la sua inarrestabile caccia ai migliori prospetti del panorama calcistico internazionale. La strategia della società di via Aldo Rossi è ormai chiara e consolidata: anticipare la folta concorrenza europea per assicurarsi i profili più promettenti e costruire oggi la squadra vincente del futuro. In quest’ottica, il nome nuovo che sta infiammando le ultime ore del mercato rossonero è quello di André.

L’indiscrezione di Moretto: i dettagli della trattativa

A lanciare la notizia che fa sognare i tifosi del Diavolo è stato Matteo Moretto. Secondo quanto riportato, la dirigenza milanista nutre un forte e fondato ottimismo riguardo alla possibilità di arrivare a una chiusura definitiva dell’affare.

Attualmente in forza al Corinthians, il giovane André ha attirato su di sé i riflettori degli scout europei. Le sue prestazioni di assoluto livello nel settore giovanile del Timão lo hanno reso uno dei profili più ambiti della sua generazione, capace di agire con disinvoltura sia come regista davanti alla difesa che come mezzala d’inserimento.

Il progetto rossonero per il classe 2006

L’eventuale sbarco di André a Milanello si inserirebbe alla perfezione nella meticolosa visione strategica portata avanti dal Diavolo.

L’idea del club meneghino è quella di far crescere il ragazzo senza bruciare le tappe, inserendolo in un contesto ambientale ideale per il suo adattamento al calcio europeo. I contatti tra gli intermediari proseguono spediti: l’asse Milano-San Paolo è pronto a regalare un nuovo gioiello al centrocampo milanista.