Calciomercato Milan: Athekame è sbarcato a Milano. Il terzino proveniente dallo Young Boys rinforza la squadra di Allegri

Un nuovo volto si prepara a vestire la maglia rossonera. Come appreso da MilanNews24, Zachary Athekame è atterrato poco fa all’aeroporto di Linate, pronto a iniziare la sua avventura con il Milan. Il promettente terzino destro svizzero, classe 2005, arriva a titolo definitivo dallo Young Boys per una cifra che si aggira intorno ai 10 milioni di euro, a cui si aggiungerà una percentuale sulla futura rivendita. Un investimento significativo che testimonia la fiducia del club nelle sue potenzialità.

L’arrivo di Athekame rappresenta un tassello importante nella strategia di rafforzamento del Milan, orchestrata dal nuovo Direttore Sportivo Igli Tare e dal nuovo allenatore Massimiliano Allegri. La dirigenza rossonera, infatti, è costantemente alla ricerca di giovani talenti capaci di inserirsi nel progetto a lungo termine del club, garantendo un mix di esperienza e freschezza. L’acquisto di un difensore esterno con le caratteristiche di Athekame è cruciale per la solidità difensiva e per la spinta offensiva sulle fasce, elementi fondamentali nel calcio moderno.

Il programma della giornata per il giovane elvetico è fitto. Subito dopo l’atterraggio, Athekame si dirigerà verso la celebre clinica La Madonnina di Milano, dove si sottoporrà alle visite mediche di rito. Questi controlli sono di cruciale importanza per accertare l’idoneità fisica del giocatore e per scongiurare qualsiasi potenziale problematica, garantendo al Milan un acquisto senza sorprese. L’esito positivo delle visite mediche aprirà le porte alla fase successiva, quella della firma del contratto.

Nel pomeriggio, infatti, Zachary Athekame sarà atteso a Casa Milan, la sede operativa del club rossonero. Qui, alla presenza dei dirigenti, si procederà alla firma ufficiale del contratto che lo legherà al Diavolo. Si prevede un contratto pluriennale, a conferma della volontà del Milan di puntare sul futuro e sulla crescita del talento svizzero. La giornata si concluderà con le prime foto ufficiali e, probabilmente, le prime dichiarazioni del giocatore da rossonero, un momento sempre molto atteso dai tifosi.

L’acquisto di Athekame rientra pienamente nella visione di Igli Tare, noto per la sua abilità nello scovare e valorizzare giovani promesse. Allo stesso modo, Massimiliano Allegri avrà il compito di plasmare il neo-acquisto, inserendolo al meglio nei suoi schemi tattici e facendolo crescere sotto ogni punto di vista. La combinazione tra la visione dirigenziale e l’esperienza tecnica è fondamentale per il successo di un progetto sportivo ambizioso come quello del calciomercato Milan. I tifosi rossoneriattendono con ansia di vedere Zachary Athekame in campo, sperando che possa diventare una delle colonne portanti del Milan del futuro. La stagione si preannuncia ricca di novità e aspettative, con un mercato che continua a regalare emozioni e a disegnare i contorni di una squadra sempre più competitiva.