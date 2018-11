Il Milan continua a lavorare per il ritorno di Ibrahimovic: anche Leonardo conferma che sia ora di crescere, ma si aspetta l’Uefa

Sentito sul tema Ibrahimovic, Leonardo, direttore sportivo, ha commentato che il Milan stia parlando con tanti, ma anche che sia ora di crescere. E certamente l’arrivo dello svedese, anche se a 37 anni, farebbe ancora notizia. In particolare, però, aiuterebbe la squadra nella rincorsa al posto Champions, evitando magari di costringere i rossoneri a difendere l’1-0 come contro la Lazio, per poi subire il pareggio in pieno recupero.

La trattativa sta andando avanti, per il momento non si sono ancora affrontati discorsi economici, perché Ibrahimovic è sotto contratto con i Los Angeles Galaxy fino a dicembre 2019. Per questo si sta ragionando sull’arrivo in prestito, per 6 mesi, dello svedese. I rossoneri, però, non vogliono indispettire l’Uefa, che a breve stabilirà le sanzioni per il rosso in bilancio, e quindi procedono con cautela.