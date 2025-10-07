Calciomercato Milan, occhi su di lui per il dopo Maignan: derby di mercato con l’Inter

Calciomercato Milan, l’obiettivo è quel calciatore per il dopo Maignan: sarà derby di mercato con i rivali dell’Inter

Il calciomercato non conosce soste, nemmeno durante la pausa per le Nazionali. A tenere banco in casa Milan e Inter è il nome di Noah Atubolu, portiere classe 2002 del Friburgo, recentemente convocato per la prima volta dal commissario tecnico della Germania Julian Nagelsmann. Un profilo che intreccia il futuro della porta nerazzurra con quello potenzialmente rossonero, accendendo un nuovo capitolo della storica rivalità milanese.

Inter alla ricerca dell’erede di Sommer

La dirigenza nerazzurra sta valutando con attenzione il giovane estremo difensore, come riportato da Sky Sports DE. Atubolu, 23 anni compiuti a maggio e assistito dallo stesso agente di Hakan Çalhanoğlu, rientra in una lista di candidati per un reparto che potrebbe subire una rivoluzione. Yann Sommer, portiere svizzero arrivato dal Bayern Monaco, è in scadenza a giugno, mentre il vice Pepo Martinez difficilmente resterà un’altra stagione. Tra le alternative restano monitorati Marco Carnesecchi (Atalanta) e Elia Caprile (Cagliari), mentre l’ipotesi Gianluigi Donnarumma è stata esclusa.

L’ombra del Milan e il futuro di Maignan

Il nome di Atubolu, però, non riguarda solo l’Inter. In passato il portiere del Friburgo è stato accostato con forza al Milan, che deve pianificare il futuro di Mike Maignan, pilastro della squadra ma costantemente al centro delle attenzioni del mercato internazionale. Con Massimiliano Allegri in panchina e il nuovo direttore sportivo Igli Tare al lavoro, i rossoneri non vogliono farsi trovare impreparati. Atubolu, già titolare con 84 presenze e 29 clean sheet in Bundesliga, è considerato un talento affidabile: spicca la sua abilità nel parare i rigori, avendo neutralizzato gli ultimi cinque tentativi, e la clausola rescissoria valida fino al 2027 lo rende un investimento appetibile.

Concorrenza europea e derby di mercato

Non solo Milan e Inter: anche l’Eintracht Francoforte e diversi club di Premier League hanno messo gli occhi sul giovane portiere. La concorrenza internazionale conferma come Atubolu sia ormai visto come uno dei prospetti più interessanti del calcio europeo. Per il Milan, che ha costruito la propria solidità difensiva attorno a Maignan, individuare un erede è una priorità strategica. Per l’Inter, invece, la necessità di sostituire Sommer rende urgente la scelta.

Il derby per il futuro della porta è appena iniziato, e Noah Atubolu potrebbe diventare il nuovo terreno di scontro tra rossoneri e nerazzurri.