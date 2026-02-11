Calciomercato Milan, accelerata dei rossoneri per Gila: avviati i contatti con gli agenti, le ultimissime

Calciomercato Milan, sprint rossonero per Gila: avviati i contatti con gli agenti. Le ultime e gli aggiornamenti

Il futuro di Mario Gila potrebbe presto allontanarsi da Roma. Il difensore classe 2000 è infatti entrato nei radar del Milan, che ha già avviato i primi contatti esplorativi con il suo entourage in vista della sessione estiva. Una pista destinata a scaldarsi nei prossimi mesi, soprattutto se dovessero arrivare offerte considerate irrinunciabili dalla Lazio.

I rossoneri seguono Gila da tempo e avrebbero scelto di rinviare l’assalto vero e proprio a giugno, quando ci sarà margine per costruire una trattativa strutturata.

Gila, il Milan accelera: primi contatti con l’entourage

Il nome del centrale spagnolo è segnato in rosso nella lista del club. Cresciuto nel vivaio del Real Madrid e approdato alla Lazio per trovare continuità in Serie A, Gila ha mostrato una crescita evidente sia sul piano tattico sia su quello della personalità. Qualità nell’impostazione, letture pulite e affidabilità difensiva lo rendono un profilo perfetto per un progetto ambizioso.

Il Milan avrebbe già sondato il terreno con gli agenti del giocatore, senza però presentare un’offerta ufficiale. L’obiettivo è arrivare preparati all’estate, evitando aste o inserimenti improvvisi di altri club.

Lazio, valutazioni in corso. E Allegri spinge

A sostenere l’operazione ci sarebbe anche Massimiliano Allegri, estimatore del difensore. L’allenatore lo considera un potenziale punto fermo per costruire la solidità difensiva del futuro. La Lazio, però, non ha alcuna fretta di cedere: il club ascolterà proposte solo a fronte di cifre importanti, in linea con la crescita mostrata dal giocatore.

Molto dipenderà dalle offerte che arriveranno e dalla volontà dello stesso Gila. L’estate si preannuncia caldissima attorno al suo nome, con il Milan pronto a muoversi in maniera concreta per assicurarsi uno dei difensori più interessanti del campionato