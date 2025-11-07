Calciomercato Milan, Tare ha intenzione di prendere un centrale a gennaio: è corsa a tre. Tutti i nomi sul taccuino del ds rossonero

Calciomercato Milan: caccia al difensore, tra Serie A e Premier League. Sono tre i nomi valutati dai rossoneri per rinforzare il reparto arretrato.

Il calciomercato Milan entra nel vivo, con la dirigenza rossonera impegnata a individuare rinforzi di spessore per il reparto difensivo. Igli Tare, nuovo direttore tecnico, insieme al suo staff, sta analizzando diversi profili che possano rispondere alle esigenze tattiche di Massimiliano Allegri, deciso a costruire una retroguardia più solida e affidabile per la seconda parte di stagione. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, la lista dei giocatori monitorati è ampia e ricca di alternative, tra talenti emergenti e nomi già affermati.

Calciomercato Milan: i nomi caldi in Serie A

Tra i protagonisti più seguiti dal Milan ci sono due centrali che si stanno imponendo come tra i migliori del campionato italiano: Tarik Muharemovic del Sassuolo e Mario Gila della Lazio. Entrambi hanno attirato l’attenzione anche delle dirette rivali, con l’Inter pronta a inserirsi nella corsa. Muharemovic, classe 2003, è apprezzato per la sua capacità di impostare l’azione da dietro, mentre Gila, già protagonista con la Lazio, convince per maturità e senso della posizione.

Il ritorno di fiamma dalla Premier

Il calciomercato Milan potrebbe però riportare in auge un vecchio obiettivo: Joe Gomez del Liverpool. Il difensore inglese, rimasto ai Reds nonostante l’interesse estivo dei rossoneri, sta trovando poco spazio sotto la gestione di Klopp. Una situazione che potrebbe aprire a un nuovo tentativo del Milan, magari con la formula del prestito con diritto di riscatto. L’esperienza internazionale di Gomez sarebbe un valore aggiunto importante per un reparto che cerca equilibrio e leadership.

Outsider e giovani sorprese

Oltre ai nomi più noti, Tare e Allegri tengono d’occhio diversi profili “outsider”, pronti a sorprendere. Tra questi spiccano Alessandro Circati del Parma, fermo per infortunio ma considerato un talento di prospettiva, e Tiago Gabriel del Lecce, vera rivelazione del campionato. Dall’estero resta attuale anche la pista Diogo Leite dell’Union Berlino, già seguito dal Milan nel 2024.

La sensazione è che la ricerca del prossimo difensore rossonero sia appena iniziata. Il calciomercato del Milan promette nuovi sviluppi e colpi di scena, con la società decisa a muoversi con intelligenza e tempestività per regalare ad Allegri il rinforzo ideale in vista della volata finale di stagione.