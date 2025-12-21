Calciomercato Milan, Tare ha individuato il difensore: la chiusura è attesa nei primi giorni di gennaio. Ecco il nome

Calciomercato Milan, Disasi è il nome in pole position per la difesa dei rossoneri. Il punto sulla trattativa con il Chelsea per il difensore

Il calciomercato del Milan entra nel vivo e prende con decisione la rotta che porta da Milano a Londra. La dirigenza rossonera sta lavorando su più tavoli per consegnare a Massimiliano Allegri una rosa competitiva ma sostenibile, seguendo una linea chiara fatta di opportunità dalla Premier League e formule finanziarie attente ai conti. In questo scenario, mentre cresce l’attesa per Niclas Füllkrug, il club accelera anche per un nuovo rinforzo difensivo: Axel Disasi.

L’attaccante tedesco è atteso in città per le visite mediche che chiuderanno la sua breve e deludente parentesi al West Ham. Un’operazione che rappresenta perfettamente la filosofia del calciomercato del Milan: esperienza internazionale, costi contenuti e impatto immediato. Ma Füllkrug potrebbe non essere l’unico volto nuovo proveniente dall’Inghilterra. Igli Tare, dopo il ritorno romantico solo sfiorato di Thiago Silva (che ha poi scelto il Porto), ha individuato nel centrale del Chelsea il profilo ideale per rinforzare la retroguardia.

La strategia del calciomercato del Milan è chiara: costruire un “instant team” capace di essere competitivo subito, senza però mettere a rischio la stabilità finanziaria del club. I vincoli di bilancio sono stringenti. L’assenza degli introiti della Champions League e la mancata conquista della Supercoppa impongono grande prudenza. Per questo motivo, investimenti importanti a titolo definitivo non sono all’ordine del giorno.

La formula studiata per Disasi ricalca quella già adottata per Füllkrug: prestito secco o con diritto di riscatto legato a specifici obiettivi sportivi. Una soluzione che consentirebbe al calciomercato del Milan di rinforzare la rosa mantenendo il bilancio in equilibrio, obiettivo prioritario della proprietà americana.

Dal canto suo, Axel Disasi spinge per il trasferimento. Nonostante l’investimento da circa 45 milioni di euro fatto dal Chelsea nell’estate 2023, il difensore francese è finito ai margini del progetto tecnico di Enzo Maresca. Le panchine accumulate nelle ultime stagioni hanno portato il giocatore e il suo entourage a cercare una nuova destinazione dove poter tornare protagonista, e il Milan rappresenta un’opportunità ideale.

Un ruolo chiave potrebbe essere giocato dai rapporti eccellenti tra Milan e Chelsea. Le operazioni Tomori, Pulisic e Loftus-Cheek hanno consolidato un canale privilegiato che potrebbe facilitare anche questa trattativa. Nei prossimi giorni il calciomercato del Milan potrebbe quindi registrare un’accelerata decisiva, confermando Londra come uno dei principali bacini da cui costruire il nuovo corso rossonero.