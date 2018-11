Dall’Inghilterra informano che il Milan ha raggiunto l’intesa con il Chelsea per Fabregas: a gennaio lo spagnolo vestirà il rossonero

Gattuso si appresta a sfidare il Dudelange per portare il suo Milan ai sedicesimi di finale di Europa League, ma si aspetta anche un aiuto dalla società in sede di mercato. Se la corsa in Europa dovesse continuare, serviranno nuovi innesti per non sfiancare la rosa visti i tanti impegni tra campionato e coppa. A centrocampo il nome è quello di Fabregas, spagnolo del Chelsea. Il Sun, tabloid inglese, fa sapere che i rossoneri avrebbero già raggiunto un’intesa per gennaio con il club londinese: il centrocampista verrà pagato circa 12 milioni, anche se i rossoneri vorrebbero abbassare la cifra visti i problemi con l’Uefa. Al giocatore, invece, sarà offerto un contratto pluriennale così da spalmare su più stagioni i restanti 4.5 milioni che gli spetterebbero al Chelsea.