Calciomercato Milan, in chiusura per Fullkrug? Affare low cost e pressing sul riscatto. Operazione ai dettagli: decisivo il giocatore pronto a ridursi l’ingaggio

Calciomercato Milan, in chiusura per Fullkrug? Affare low cost e pressing sul riscatto. Operazione ai dettagli: decisivo il giocatore

Il Milan è ormai a un passo dal definire l’arrivo di Niclas Füllkrug dal West Ham. Come riportato da Gazzetta.it, la trattativa ha registrato una netta accelerazione nelle ultime ore grazie alla determinazione dell’attaccante tedesco, deciso a trasferirsi a Milano già nei primi giorni di gennaio e disposto a fare importanti sacrifici personali pur di chiudere l’operazione.

Formula favorevole e sacrificio del giocatore

L’affare si sta delineando come una vera occasione di mercato per il club rossonero. Le parti stanno lavorando su un prestito gratuito fino al termine della stagione, soluzione che consente al Milan di rinforzare l’attacco senza compromettere il budget destinato ad altri reparti, in particolare alla difesa centrale.

Fondamentale, in questo senso, è stata la scelta di Füllkrug di accettare un taglio dell’ingaggio. Il Milan si farebbe carico di uno stipendio pari a circa 1,3 milioni di euro netti per sei mesi, una cifra nettamente inferiore rispetto a quanto percepito dal giocatore in Premier League. Un’operazione che porta la firma di Igli Tare, abile nel cogliere le condizioni giuste per un rinforzo immediato.

Riscatto, la chiave è il prezzo

Il confronto tra i club si concentra ora sul tema del riscatto. Il West Ham, che aveva inizialmente fissato una valutazione intorno ai 13 milioni di euro, è chiamato a rivedere le proprie richieste. In questo passaggio sta giocando un ruolo centrale lo stesso Füllkrug, che starebbe spingendo per abbassare sensibilmente la cifra, rendendo l’acquisto definitivo più agevole per il Milan.

L’idea del centravanti è chiara: facilitare un riscatto a condizioni favorevoli e garantirsi una permanenza stabile in rossonero, trasformando il prestito in un passaggio naturale verso un accordo a lungo termine. La sensazione è che, trovata l’intesa su questo ultimo dettaglio, l’operazione possa andare rapidamente in porto.