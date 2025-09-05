Calciomercato Milan: obiettivi chiari per gennaio tra attacco e difesa! Le ultime

Calciomercato Milan: obiettivi chiari per gennaio tra attacco e difesa! Le ultimissime sui rossoneri e tutti i dettagli

In vista della finestra di mercato invernale, il Milan si prepara a intervenire con decisione per rinforzare la rosa. Come evidenziato da Niccolò Ceccarini, direttore di Tuttomercatoweb.com, le priorità del club rossonero, oggi guidato dal nuovo direttore sportivo Igli Tare (ex Lazio, noto per la sua abilità nello scovare talenti) e dall’allenatore Massimiliano Allegri (tecnico toscano al ritorno in rossonero dopo i successi con Juventus e Milan stesso), sono due: un attaccante di peso e un difensore centrale affidabile.

Emergenza in attacco: serve un vero numero nove

Il mancato arrivo di una punta centrale nell’ultima sessione estiva ha lasciato un vuoto importante. Tentativi come lo scambio con la Roma per Artem Dovbyk (centravanti ucraino del Girona, capace di unire fisicità e senso del gol) non sono andati a buon fine. Ora l’attenzione si concentra su Santiago Gimenez, bomber messicano del Feyenoord, il cui rendimento nei prossimi mesi sarà monitorato con attenzione. Secondo Ceccarini, il Milan tornerà sul mercato a gennaio per un attaccante capace di garantire gol immediati e continuità, alleggerendo il peso offensivo e aumentando la pericolosità sotto porta.

Difesa da blindare: priorità non più rinviabile

Anche il reparto arretrato necessita di rinforzi. In estate il club aveva sondato profili di alto livello, come Manuel Akanji (difensore svizzero del Manchester City, solido e duttile) e Joe Gomez (centrale inglese del Liverpool, rapido e fisicamente imponente). La trattativa per Gomez, già complessa, è sfumata nelle ultime ore di mercato per mancanza di tempo. Allegri ha ribadito la necessità di un difensore esperto e affidabile per dare stabilità alla retroguardia. Tare è pronto a riaprire i dossier già avviati e valutare nuove piste, con l’obiettivo di consegnare al tecnico un reparto difensivo competitivo per Serie A e competizioni europee.

Gennaio decisivo per le ambizioni rossonere

La sessione invernale sarà cruciale per il futuro del Milan. La dirigenza dovrà agire con rapidità e precisione per colmare le lacune evidenziate in questi mesi. Un centravanti prolifico e un difensore di livello non sono più semplici opzioni, ma necessità strategiche per restare competitivi ai massimi livelli. Le parole di Ceccarini suonano come un monito: il Milan dovrà muoversi con intelligenza e determinazione per trasformare il mercato di gennaio in un trampolino verso una seconda parte di stagione da protagonista.