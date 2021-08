Calciomercato Milan, Hauge a un passo dall’Eintracht: poi caccia al trequartista

Calciomercato Milan: i rossoneri sarebbero vicini alla cessione di Hauge all’Eintracht Francoforte. Una volta chiusa la trattativa, si tufferanno sul trequartista

Jens Petter Hauge, giunto per 4 milioni di euro la scorsa stagione dal Bodo Glimt, è ad un passo dall’addio dopo solo un anno. L’Eintracht Francoforte verserà al Milan circa 12 milioni di euro, mancano da limare gli ultimi dettagli per l’ufficialità.

A quel punto il Diavolo punterà tutto sul trequartista. Maldini e Massara spererebbero di ricavare un tesoretto anche dalle cessioni di Castillejo e Conti (circa 15 milioni) per un totale di 30 milioni di euro.

Capitolo trequarti

In pole position ci sarebbe Isco, per il quale il Real Madrid chiederebbe circa 20 milioni di euro. Subito dietro Ziyech (il Chelsea però vorrebbe monetizzare) e Vlasic (il CSKA chiede 30 milioni) ma occhio all’ultima idea Ramsey in prestito dalla Juventus. Insomma Hauge sbloccherà finalmente il mercato sulla trequarti e il Milan ha fame di qualità da inserire in rosa.